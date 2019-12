Sylwester 2019/2020 w Gdańsku. Sześć scen, sześciu artystów! Wystąpią m.in. Happysad, Zakopower i Roksana Węgiel

- Zwolenników fajerwerków musimy rozczarować - podobnie jak w poprzednich latach, w trosce o środowisko naturalne oraz miejskie zwierzęta, miasto nie zorganizuje takiej atrakcji - podają miejscy urzędnicy.

Sylwester bez fajerwerków i pokazu laserów

Nie odbędzie się także pokaz laserowy, bo jak tłumaczy Piotr Chrzanowski, kierownik Sceny Muzycznej GAK, jest trudny do realizacji w zimowych warunkach, nie cieszył się też aż taką popularnością, jak przewidywano. Zamiast pokazu więc, w tym roku ze sceny padną uroczyste życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Rok 2018 pożegnaliśmy w Gdańsku w ok. 25 tys. osób, w tym roku organizatorzy liczą na jeszcze większy odzew i spodziewają się, że chętnych do wspólnego świętowania będzie przybywać.

Nowy Rok i konkurs sylwestrowy

Miejski sylwester nieodłącznie kojarzy się z konkursem sylwestrowym. Huczne powitanie Nowego Roku to nie tylko okazja do szampańskiej zabawy, ale także możliwość spędzenia tej wyjątkowej nocy bez plastiku i bezpiecznie. To również szansa na wygranie atrakcyjnych nagród, takich jak hulajnoga elektryczna, soundbar, słuchawki bezprzewodowe oraz głośniki.