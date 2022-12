Sylwester nad morzem. Imprezy noworoczne w Trójmieście. Co robić w sylwestra 2022/23?

Sylwester 2022 - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku każdy znajdzie coś dla siebie. Jak co roku, organizowane są tu imprezy tematyczne, taneczne lub po prostu uroczyste kolacje. Rodzice mogą wysłać swoje dzieci na "dziecięcego Sylwestra z nocowanką", a sami oddać się magii sylwestrowej nocy i tańczyć do białego rana.

Na tych, którzy wolą spędzić tę noc bliżej samego morza czeka Sopot i jego nieskończone możliwości. Na odważnych czeka Sylwestrowe morsowanie a na wygodnych - kolacja z widokiem na morze.

Gdynia nie pozostaje dłużna swoim sąsiadom i również ma wiele do zaoferowania. Miłośnicy sztuki spędzą noc z 31 grudnia na 1 stycznia w Teatrze Muzycznym jedząc wykwintną kolację i ciesząc się muzyką na żywo.

To tylko kilka z wielu propozycji, które przygotowali dla was gdańscy właściciele lokali. W naszej galerii przedstawiamy o wiele więcej imprez i wydarzeń, które zapraszają na uroczyste pożegnanie starego roku i huczne powitanie nowego. Zobaczcie, co będzie się działo w Trójmieście i ile to wszystko kosztuje!