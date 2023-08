Syn ukradł, a ojciec sprzedał na złomie. Gdańszczanie odpowiedzą za kradzież auta

Kradzież samochodu z parkingu

Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu we współpracy z mundurowymi z komendy miejskiej. Policjanci sprawdzili miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring. Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery na parkingu.

Ojciec i syn zatrzymani. Jakie usłyszeli zarzuty?

Kryminalnym szybko udało się ustalić tożsamość sprawcy . W poniedziałek, 28 sierpnia, doszło do zatrzymania 19-latka z Gdańska na ulicy Waryńskiego. Kilka godzin później do aresztu trafił także 45-letni ojciec złodzieja, ponieważ według ustaleń funkcjonariuszy miał on sprzedać samochód na złomie za 600 złotych .

19-letni gdańszczanin usłyszał zarzut za kradzież. Policjanci ustalają wartość strat powstałych na skutek uszkodzonego przez sprawcę szlabanu i niedługo usłyszy on jeszcze kolejny zarzut.

Zatrzymany do tej sprawy 45-latek usłyszał zarzut za paserstwo. Podejrzany był już karany za podobne przestępstwa, dlatego za swój czyn odpowie w warunkach recydywy.

Za przestępstwo kradzieży grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za paserstwo w warunkach recydywy grozi do 10 lat więzienia.