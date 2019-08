Synek Patrycji Krzymińskiej zoperowany w oddziale im. WOŚP. To ona wymyśliła akcję z puszką Adamowicza i zebrała 16 mln zł. "Dobro wraca"

Zaledwie dwa dni po zabiegu kardiochirurgicznym Jaś tryska energią. Żąda, by starsza siostra, Julka, zaprowadziła go na korytarz, gdzie konserwator naprawia windę. A potem musi jeszcze pobawić się samochodzikiem...

- Wcześniej, od dziecka pomagałam Orkiestrze, wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy - mówi Patrycja Krzymińska . - W tym roku miało być tak samo. Niesamowitym wstrząsem był jednak widok ostatnich zdjęć prezydenta Pawła Adamowicza stojącego na ulicy z niewypełnioną do końca puszką.

Siedzimy na oddziale, gdzie na prawie każdym monitorze, inkubatorze przyklejone jest serduszko Orkiestry. Oddział nosi imię WOŚP i przez ostatnie lata co najmniej 70 proc. sprzętu medycznego, z którego korzysta kilkaset małych pacjentów rocznie, została zakupiona z ogólnopolskiej zbiórki. Zbiórki, w którą po zamordowaniu prezydenta Pawła Adamowicza włączyła się w styczniu tego roku nikomu wówczas nieznana krawcowa z Borkowa pod Gdańskiem - Patrycja Krzymińska.

Dziennikarzom później tłumaczyła, że inicjując w internecie akcję zbierania pieniędzy pod hasłem „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” liczyła na zebranie góra tysiąca złotych. Poprosiła kilku znajomych, by rozsyłali informacje o zbiórce.

16 milionów na WOŚP dzięki akcji Patrycji Krzymińskiej! Owsiak: "Paweł! Twoja skarbonka będzie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej"

Niezwykła krawcowa, która chciała dać coś od siebie. I dała 16 mln zł. Patrycja Krzymińska - to ona wymyśliła akcję z puszką Adamowicza

Do Szpitala św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie już w marcu kupiono z tej puli nowoczesną karetkę do przewozu noworodków, a następnie monitory transportowe, system monitorowania pacjenta i materace grzewcze.

Pod wrażeniem skuteczności Patrycji była cała Polska. Jerzy Owsiak wraz z przedstawicielami WOŚP podjął decyzje, że zebrane do ostatniej puszki pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla szpitali pediatrycznych województwie pomorskim.

Kiedy do szpitala dowożono kolejną, drogą aparaturę, Patrycja miała wrażenie, że wali się jej dotychczasowy, spokojny świat.

- Trafiliśmy do cudownego doktora, Macieja Chojnickiego - wspomina Patrycja. - Szybko postawił diagnozę, że Jaś cierpi na ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), jedną z najczęstszych wad serca, stwarzająca ryzyko zatoru w mózgu czy w płucach.

- W środę wieczorem, na drugi dzień po operacji przyszedł do naszej sali ordynator oddziału, profesor Ireneusz Haponiuk - opowiada Patrycja. Spytał, czy ja to ja. Potwierdziłam.

- Dla pracujących tu lekarzy i pielęgniarek praca z dziećmi to chyba powołanie - twierdzi pani Patrycja. - Opieka nad nami, tak jak nad pozostałymi pacjentami, była wyjątkowa.

Nikomu się nie przedstawiała. Bo i po co?

- Zrządzenie losu - mówi prof. Haponiuk. - Skojarzyłem nazwisko pacjentki z osobą, która zainicjowała niesamowita akcję z puszką Pawła Adamowicza. Pani Krzymińska pokazała Polakom w tamtych bardzo trudnych dniach, że z ogromnej tragedii można wyłowić coś dobrego. Potrzebnego.Kiedy wszedłem do sali, zobaczyłem bardzo skromną, otwartą, sympatyczną osobę.

Skojarzyłem nazwisko pacjentki z osobą, która zainicjowała niesamowita akcję z puszka Pawła Adamowicza. Pani Krzymińska pokazała Polakom w tamtych bardzo trudnych dniach, że z ogromnej tragedii można wyłowić coś dobrego. Potrzebnego.

Profesor podkreśla, że dzięki zbiórce do „ostatniej puszki dla prezydenta Adamowicza” do oddziału trafił, między innymi, wyjątkowo potrzebny sprzęt - system monitorowania pacjenta. Znajduje się on w części pooperacyjnej, gdzie pozwala bardzo precyzyjnie monitorować stan dzieci po zabiegach, a także funkcje życiowe małych pacjentów oczekujących na operacje.