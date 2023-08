Synoptycy prognozują burze. Wyładowania na Pomorzu. Pochmurny początek ciepłego weekendu

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo lokalnie możliwe mgły, głównie na wybrzeżu, ograniczające widzialność do 400 m. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie grad; najsilniejsze burze po południu. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burzy do 25 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, w rejonie nadmorskim od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - informują synoptycy IMGW.