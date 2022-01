Syreny wypływają na szerokie wody. Nauka "mermaidingu" możliwa także w Trójmieście

Starożytni Grecy postrzegali je jako pół kobiety, pół ptaki, Rzymianie - hybrydę kobiety z rybą. Do naszych czasów w zbiorowej wyobraźni zachował się obraz tej drugiej syreny. Za sprawą XIX-wiecznej bajki "Mała syrenka" Hansa Christiana Andersena, a później XX-wiecznej "Małej Syrenki" Disneya, w popkulturze utarł się obraz pięknej kobiety z rybią płetwą zamiast nóg. Jedna z nich znajduje się zresztą w herbie Warszawy.

Współcześnie marzenie o zostaniu syrenką można nawet spełnić, a to za sprawą lekcji mermaidingu, czyli pływania z kolorową monopłetwą. To na Zachodzie stosunkowo popularne zjawisko. Przed kilkoma laty hobby to dotarło także do nas, a od grudnia ub. roku można uprawiać je już w Gdańsku, w szkole nurkowania Happy Dive.

- Ponieważ ciągle staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty Mermaiding - informują szkoła. - Anna Czaczkowska została certfikowanym Instruktorem Mermaidingu w międzynarodowej federacji nurkowej SSI i wprowadziliśmy zajęcia i kursy do naszej oferty. Dzięki temu możemy zaproponować każdemu zostanie certyfikowaną syreną, wspaniałą zabawę i wejście do baśniowego świata.