Szachtarowi Donieck bliżej do Hamburga. Ligi Mistrzów nie będzie w Gdańsku? Paweł Buczyński: Nasza oferta jest na stole

Klub z Ukrainy został zatem zmuszony do poszukiwania nowego stadionu, na którym mógłby grać mecze Ligi Mistrzów. I tutaj pojawiła się oferta z Gdańska, ale też goszczeniem Szachtara zainteresowany był Wrocław. W kwietniu 2022 roku Szachtar zagrał towarzyski mecz z Lechią i na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk wygrał 3:2. Czy to oznacza, że faktycznie Liga Mistrzów – za sprawą drużyny z Ukrainy – może w tym sezonie zawitać do Gdańska?

CZYTAJ TAKŻE: Lechia sprowadziła Menę z Valmiery. Skrzydłowy podpisał czteroletni kontrakt

Gdzie zatem swoje mecze będzie grać drużna z Doniecka. Jurij Swiridow, dyrektor strategiczny Szachtara, praktycznie już zdradził klubowe plany. Wszystko wskazuje na to, że domowe spotkania Ligi Mistrzów zespół Szachtara rozgrywać będzie w Hamburgu i właśnie jedno z największych miast w Niemczech od początku zaliczało się do ścisłego grona faworytów. Swiridow zwrócił uwagę na to, że w Hamburgu nie ma europejskich pucharów, a miast jest ogromne i liczy około dwóch milionów ludzi i jest statycznie wyższa zamożność niż średnia w Unii Europejskiej, miasto jest mocno związane z futbolem, a lot z Rzeszowa do Hamburga trwa tylko półtorej godziny dłużej niż do Warszawy. Te argumenty jasno wskazują na to, że Szachtar zdecyduje się jednak na grę w Niemczech.