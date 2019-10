Szafa gdańska z filmu "Miś" wystawiona na licytację. Cena wywoławcza to prawie 19 tys. zł

Niezapomniane "Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam!" odśpiewane przez trenera Jarząbka, w którego w filmie wcielił się Jerzy Turek weszło do języka potocznego. Szafa stojąca w gabinecie prezesa klubu sportowego "Tęcza", w której schowany był szpulowy magnetofon w rzeczywistości należała do warszawskiego KS "Orzeł".

Niestety, pod rządami prezesa Andrzeja Szyszko klub popadł w długi. Bezpośrednim powodem było nieudane zasiedzenie na gruntach, które klub dzierżawił od miasta stołecznego. Zadłużony KS "Orzeł" nie spłaca zobowiązań wobec Warszawy, więc komornik wystawił na licytację należące do niego nieruchomości, w tym właśnie słynną szafę z komedii Barei.

Mebel z gdańskimi tradycjami

Co ciekawe charakterystyczny mebel to szafa gdańska. Meble gdańskie to typ późnorenesansowych i barokowych mebli, które charakteryzują się przede wszystkim ciężkimi proporcjami oraz bogatą dekoracją. Wyrabiane były przede wszystkim w Gdańsku, Elblągu i Toruniu w okresie od XVI - XVIII w., jednak ten egzemplarz został wyprodukowany w Niemczech.