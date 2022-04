Szaleńcza pogoń siatkarzy Trefla Gdańsk w Kędzierzynie-Koźlu! Play-offy wyszarpane w ostatnim meczu rundy zasadniczej Tomasz Galiński

Trefl Gdańsk potrzebował przynajmniej dwóch punktów, by awansować do fazy play-off. Po dwóch setach meczu w Kędzierzynie-Koźlu wydawało się, że jest to koniec sezonu dla żółto-czarnych, ale później nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Gospodarze, którzy po wygranej drugiej partii zapewnili sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej, wystawili do gry zmienników, co gdańszczanie momentalnie wykorzystali. Trefl łatwo wygrał trzy kolejne partie i rzutem na taśmę zagwarantował sobie miejsce w najlepszej ósemce.