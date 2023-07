Szansa, by poznać szympansa. Wyjątkowe spotkanie w ZOO Gdańsk

Spotkanie z szympansami w gdańskim ZOO

ZOO Gdańsk zaprosiło mieszkańców i turystów na specjalne wydarzenie w piątek, 14 lipca. O godzinie 12:00 w gdańskiej placówce miało miejsce spotkanie z... szympansami. W trakcie tego przedsięwzięcia można było porozmawiać z opiekunami rodziny tych naczelnych, którzy mieszkają właśnie w Gdańsku. Przy wybiegu zewnętrznym szympansów na najmłodszych czekało także stanowisko do malowania twarzy, gdzie można było upodobnić się do naszych "kuzynów".

Wydarzenie to ma ścisły związek z dość nietypowym świętem. 14 lipca przypada Światowy Dzień Szympansa, który jest obchodzony w rocznicę pierwszej wyprawy badawczej brytyjskiego naukowca. Jane Goodall wybrała się wtedy do Parku Narodowego Gombe w Tanzanii. Jej badania przyczyniły się do poznania procesów uczenia się, myślenia, działania oraz kultury obowiązującej wśród dzikich szympansów. To właśnie ta badaczka odkryła, że naczelne te potrafią posługiwać się narzędziami.