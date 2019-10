Szanuj szefa swego, bo... możesz mieć gorszego! Jak Internauci widzą swoich przełożonych? Dzień Szefa 2019 - zobacz najlepsze MEMY

Dzień Szefa 2019 MEMY: Jakie zdanie o swoich szefach mają Internauci?

Dzień Szefa obchodzony jest 16 października. To nietypowe święto przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych i w Polsce dopiero zyskuje popularność. To jednak świetna okazja do tego, aby zastanowić się czy lubimy swoich szefów i swoje miejsca pracy. Zdania na ten temat, są rzecz jasna podzielone.

Ja lubię swojego szefa... ale to chyba tylko dlatego, że nie widuję go za często... - pisze jeden z Internautów, a inny dodaje - Ja tak naprawdę nie mam nic przeciwko swojemu szefowi. Jest co prawda surowy, ale za naszą prace potrafi nas odpowiednio nagrodzić i docenić. W końcu egzekwowanie pewnych rzeczy od innych to element jego pracy.

Pracownicy zwracają jednak uwagę na kilka cech, które cenią u swoich pracodawców: