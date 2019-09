Szczątki polskiego żołnierza odkryte na Westerplatte. Spoczywały niedaleko alei prowadzącej do Pomnika Obrońców Wybrzeża [wideo, zdjęcia]

- Pierwszy raz od 1963 roku odnalezione zostały szczątki obrońcy Westerplatte - mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. - To prawdopodobnie jedna z ofiar bombardowania Wartowni nr 5. Niemieckie bomby trafiły 2 września 1939 r. w polską wartownię. Ich eksplozja wywołała dodatkowo detonację amunicji zgromadzonej wewnątrz. Większość obrońców zginęła wewnątrz Wartowni nr 5. Ich szczątki były rozszarpane, rozrzucone. Szczątki, które odnaleziono, to fragment ciała, od pasa w górę (co może dowodzić, że to właśnie jeden z poległych, polskich żołnierzy w Wartowni nr 5 - red.).

Filip Kuczma, archeolog prowadzący prace poszukiwawcze na Westerplatte potwierdził, że w miejscu, gdzie spoczywały szczątki, znaleziono m.in. 200 innych fragmentów kostnych, w tym miednicy, należących prawdopodobnie do polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. roku na Westerplatte.