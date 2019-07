Szczury na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Radny Dawid Krupej z PiS apeluje do władz miasta o deratyzację!

Druga kładka nad Motławą najwcześniej we wrześniu

- W związku z informacjami o pojawiających się szczurach w regionie Wyspy Spichrzów, jednym z najbardziej atrakcyjnych i prestiżowych miejsc w Gdańsku, proszę o podjęcie działań mających na celu deratyzację przestrzeni publicznej - napisał do prezydent radny Krupej.

Radny Krupej tłumaczy, że sygnały ws. szczurów biegających w okolicy Wyspy Spichrzów, dostawał od kilku osób.

- Widziałem też nagranie szczura biegnącego przez Wyspę Spichrzów. Dlatego napisałem interpelację w tej sprawie. Potem dostałem jeszcze kilka wiadomości od mieszkańców, że to nie jest pierwszy przypadek, że szczury są spotykane na terenie Głównego Miasta - mówi nam radny Dawid Krupej. - Nie jestem specjalistą, żeby się wypowiadać, co te szczury przyciąga do centrum miasta. Ale nie jest tajemnicą, że ten teren, jeśli chodzi o część kamienic, jest mocno zawilgocony i często bardzo zaśmiecony. Bardzo możliwe, że stąd te szczury. Na Wyspie Spichrzów powstało ostatnio dużo lokali gastronomicznych. Pytanie, w jaki sposób składują odpady - wskazuje radny. Dodaje też, że zdaje sobie sprawę z tego, że taki problem w dużych miastach może występować.