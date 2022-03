Szkocja - Polska 24.03.2022 r. Biało-czerwoni nie zachwycili, ale w ostatnich sekundach Krzysztof Piątek uratował remis

Zgodnie z przewidywaniami trener Czesław Michniewicz wystawił eksperymentalny skład na towarzyski mecz ze Szkocją. Wprawdzie to jego debiut w roli selekcjonera reprezentacji, ale jednak trzeba pamiętać, że dla naszej drużyny najważniejszy będzie mecz wtorkowy, który zadecyduje, czy biało-czerwoni zagrają w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze.

Pierwsza połowa nie była udana w wykonaniu biało-czerwonych. Z pewnością naszej drużynie grało się trudniej bez Roberta Lewandowskiego, który usiadł na ławce rezerwowych i był oszczędzany na mecz barażowy. Nie zmienia to faktu, że gra naszego zespołu nie mogła się podobać i to Szkoci byli stroną dominując grając szybciej piłką, a do tego często decydowali się na niebezpieczne strzały z dystansu. Jedynym powodem do zadowolenia był fakt, że nasza drużyna nie straciła gola w tej części gry. Nie obyło się jednak bez poważniejszych strat. Trener Michniewicz i jego sztab najbardziej obawiali się kontuzji i tych nie udało się uniknąć. Po niespełna pół godzinie gry boisko musiał opuścić Arkadiusz Milik, a kilka minut później Bartosz Salamon. Strata Milika może być kosztowna, bo to piłkarz, który w tym sezonie strzelił 20 goli w różnych rozgrywkach i we wtorkowym barażu miał duże szanse, aby zagrać obok Lewandowskiego. Arek poczuł ukłucie z mięśniu dwugłowym uda i trenerzy szybko zdjęli go z boiska, żeby nie ryzykować pogłębienia urazu. Poważniej wyglądała kontuzja Salamona i w tym przypadku trudniej o optymizm. Szkoda, bo to był jeden z lepszych zawodników w naszym zespole. W ich miejsce na boisku pojawili się Krzysztof Piątek i wracający po kontuzji Krystian Bielik. Warto też odnotować pojawienie się w podstawowym składzie Szymona Żurkowskiego, dla którego to był debiut w pierwszej reprezentacji.