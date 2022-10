Szlagier III ligi przy Hallera. Gedania 1922 Gdańsk w sobotę, 15 października podejmie drugi zespół Pogoni Szczecin

Gedania Gdańsk - Pogoń II Szczecin 15.10.2022

Dorobek Gedanii Gdańsk po 11 kolejkach to 26 punktów i okazały bilans bramkowy 29:16. Dla porównania, druga Pogoń II Szczecin ma 24 punkty, a w bramkach 18:8. Przykład drugiej drużyny "Portowców" jest jednak specyficzny, bo strzela ona zazwyczaj maksymalnie po dwie bramki. Jak pozycja lidera wpływa na beniaminka z Gdańska?

- Chyba nie wpływa w żaden sposób, bo podchodzimy do tego z dystansem - wyjaśnia Krystian Ryczkowski, trener Gedanii 1922. - Do każdego meczu przygotowujemy się w taki sam sposób. W każdym spotkaniu chcemy walczyć o zwycięstwo. A dokąd nas to zaprowadzi, to okaże się w czerwcu. Naszym celem była walka o spokojne utrzymanie. Dalej ten cel jest przed nami.

Adam Duda, Wojciech Zyska, Bartosz Zalewski, Filip Sosnowski oraz Bartosz Apostołowicz to zawodnicy Gedanii, którzy w lidze wpisali się już co najmniej trzy razy na listę strzelców. Niewątpliwie będą mieć apetyty, aby poprawić ten dorobek także w spotkaniu z drugim zespołem Pogoni.