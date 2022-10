Szok w Gdańsku. Rasmus Jensen odchodzi z Wybrzeża. Działacze są zaskoczeni i zażenowaniu postawą Duńczyka, który zerwał porozumienie

Oczywiście dalecy jesteśmy od obwiniania tylko Rasmusa Jensena, który zachował się bardzo niehonorowo. Jeśli wcześniej przystał na ofertę Wybrzeża i działacze podali sobie ręce, to powinien dotrzymać słowa. Po raz kolejny okazało się jednak, że w żużlu nie ma sentymentów i jeśli gdzieś ci zapłacą więcej, to bez mrugnięcia okiem tam idziesz.

Natomiast oczywiście Wybrzeże jest samo sobie winne. Wystarczyło wypłacić mu zaległe pieniądze w terminie i nie byłoby żadnego problemu. Prezes Tadeusz Zdunek tłumaczy, że klub czekał na pieniądze od sponsorów i umówił się z zawodnikami na spłatę długu w późniejszym terminie. Ale co stało na przeszkodzie, by prezes Zdunek wyłożył brakującą kasę z własnej kieszeni, np. w formie pożyczki, a gdy transze od sponsorów wpłyną na klubowe konto, to te pieniądze odzyska? Jest to więcej niż zastanawiające.