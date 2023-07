Szokujący zwrot ws. śmierci matki i syna na Bałtyku. "Morderstwo i samobójstwo" OPRAC.: Anna Piotrowska

W czwartek po południu z płynącego z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony promu Stena Spirit wypadł 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła 36-letnia kobieta - matka dziecka. PAP/ Piotr Wittman

Co naprawdę wydarzyło się na promie Stena Spirit, płynącym z Gdyni do Karlskorony? Jak doszło do śmierci 7-letniego chłopca i jego 36-letniej matki? W sprawie pojawiły się nowe, zaskakujące informacje. Okazało się, że szwedzka policja prowadzi śledztwo w kierunku morderstwa. – Pewne okoliczności sprawiają, że zdecydowaliśmy się przyjąć taką kwalifikację – wyjaśnił rzecznik tamtejszej policji. Na zmianę kwalifikacji czynu zdecydowała się także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.