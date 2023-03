Szósta edycja "Drużyny Energii" pobudza do aktywności. Grupa znanych sportowców znów rozrusza uczniów szkół podstawowych

Wiosenne pobudzenie zbiega się w czasie z rozpoczęciem kolejnej już edycji sportowo-edukacyjnego programu "Drużyna Energii". Znani i lubiani sportowcy, przedstawiciele różnych dyscyplin, znów będą aktywować uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Udział w zabawie ma wszystkim dać frajdę, a najlepszym dodatkowe niespodzianki przygotowane przez koncern Energa z grupy Orlen.

Program "Drużyna Energii" rusza do polskich szkół już po raz szósty - Koszykówka jest dyscypliną zimową, bo w naszych warunkach trenujemy przeważnie w halach. Dużo osób szuka wyjścia na zewnątrz, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Koszykówkę 3x3 można uprawiać w takich okolicznościach, w większości przypadków w słonecznej pogodzie - wyjaśnia Piotr Renkiel, trener reprezentacji Polski w koszykówce 3x3 i kapitan "Drużyny słońca" w programie "Drużyna Energii". Wspólnie z innymi znanymi sportowcami Renkiel zachęca uczniów szkół podstawowych do większej aktywności. - Młodzi ludzie uwielbiają rywalizację i nie można im tego zabierać. Jeśli chcą rywalizować, to super. Przez całe życie w jakiś sposób rywalizujemy. Najpierw w szkole, a później w pracy. W trakcie tej rywalizacji musimy pamiętać, aby ciało było zdrowe i w ten sposób uniknąć kontuzji. Walczę więc o to, aby kręgosłupy utrzymywać w zdrowiu od najmłodszych lat. Coraz więcej czasu spędzamy przed komputerami w pozycji siedzącej. Na krzesłach musimy się wiercić, ile wlezie. Najlepsza pozycja siedzenia to ta następna. Musimy być więc w ruchu, nawet siedząc - przekonuje Aleksandra Żelazo, trenerka jogi i fitnessu, kapitan "Drużyny serca".

- Każdy sportowiec, pełnosprawny, czy niepełnosprawny, pokazuje, że jest mnóstwo wyrzeczeń po drodze, a na jej końcu jest ten cel, marzenie. Dla tych marzeń warto być zdeterminowanym, cierpliwym, konsekwentnym i nie poddawać się. My na swojej drodze mieliśmy wypadki, amputacje, ale inni sportowcy też mieli wiele trudnych momentów, być może niepowodzeń. A jednak każdy z nas z nich wychodzi. Jest takie powiedzenie: nie ważne, ile razy upadasz, ważne, ile razy się podnosisz. Sport uczy, aby podnosić się po każdym niepowodzeniu - dodaje Przemysław Świercz, kapitan ampfutbolowej reprezentacji Polski i "Drużyny ziemi".

"Drużyna Energii" to akcja skierowana do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zgłosić udział należy przygotować trwający maksymalnie 150 sekund film ukazujący sportowy charakter placówki i zarejestrować go poprzez stronę Druzynaenergii.pl. Setka szkół, które przygotują najwyżej ocenione filmy, otrzyma zestawy strojów sportowych. Placówki startujące po raz kolejny mogą również przygotować film zgłoszeniowy i wziąć udział w rywalizacji o stroje sportowe lub tylko zaakceptować regulamin 6. edycji projektu i automatycznie zakwalifikować się do kolejnej rundy.

Setka szkół, która nagra filmy o największej sportowej mocy, otrzyma zestawy strojów sportowych. Do czterech placówek, które osiągną najlepsze wyniki we wszystkich konkurencjach, trafią czeki na wyposażenie sali gimnastycznej o wartości 10 tys. zł. każdy. Ich reprezentacje wezmą też udział w pełnej atrakcji 2-dniowej wycieczce do Gdańska i rywalizacji o tytuł Drużyny Energii 2023. Znani sportowcy zaangażowani w program "Drużyna Energii" Drużyna wody Agnieszka Skrzypulec (żeglarka i kapitan drużyny)

Piotr Myszka (windsurfer)

Michał Krasodomski (żeglarz) Drużyna słońca Piotr Renkiel (selekcjoner reprezentacji Polski koszykówki 3x3 i kapitan drużyny)

Magdalena Szymkiewicz (koszykarka)

Szymon Rduch (koszykarz) Drużyna wiatru Jakub Zawistowski (wicemistrz Europy OCR Ninja Track i kapitan drużyny)

Katarzyna Wilczek (piłkarka ręczna)

Adam Hrycaniuk (koszykarz) Drużyna ziemi Przemysław Świercz (ampfutbolista i kapitan drużyny)

Rafał Stec (piłkarz nożny)

Karol Czubak (piłkarz nożny) Drużyna serca Aleksandra Żelazo (trenerka fitness i kapitan drużyny)

Artur Siódmiak (wicemistrz świata z 2007 roku w piłce ręcznej)

Marcin Oleksy (ampfutbolista)