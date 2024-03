Szósty kandydat na prezydenta Gdańska. Jest nim Michał Urbaniak z Konfederacji

Konfederacja w nadchodzących wyborach będzie także ubiegać się o miejsca w Radzie Miasta Gdańska. Startuje w komitecie z bezpartyjnymi oraz partią Polska Jest Jedna. Niedawno poznaliśmy także kandydatów formacji do Sejmiku Województwa Pomorskiego pod hasłem "Łączy nas Wolność".

- Jest to pokaz połączenia. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Chcemy, by mieszkańcy Gdańska mogli żyć w dostatku, spokojnie. By nie musieli wchodzić w walki ideologiczne, tak jak tego chce PiS i Platforma - mówił Urbaniak. - Pamiętajmy, że jest to polskie miasto, które przez dziesiątki lat było traktowane jako niemieckie. Czas z tym skończyć - dodał.