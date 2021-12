Szpital stoczniowy do wyburzenia. Rozbiórka planowana na początek 2022 r.

Przypomnijmy, tzw. Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Jana z Kolna 24/26 powstał na bazie działającego od 1908 r. ambulatorium Stoczni Schichaua, a po 1945 r. ambulatorium Stoczni Gdańskiej. W 1958 roku dysponował 50 łóżkami, w latach 1960–1964 – 60, w okresie 1974–1986 – 80. W grudniu 1970 r. udzielano w nim pierwszej pomocy poszkodowanym stoczniowcom.

W 2003 roku w ramach reformy ochrony zdrowia szpital został zlikwidowany jako nierentowny (co ciekawe Lech Wałęsa podarował w 1990 r. placówce część Nagrody Nobla - 220 tys. dolarów). Szpitalny oddział gastroenterologii przeniesiono do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika, a kardiologiczny do Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych. Później, przez jakiś czas budynku funkcjonowało pole do gry w paintball.