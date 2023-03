Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku od 28 marca ma nowy oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku przechodził gruntowny remont. We wtorek 28 marca 2023 roku oficjalnie oddano go do użytku. W spotkaniu wzięli udział: Włodzimierz Krasowski, ordynator Kardiologii, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Monika Chabior, zastępca prezydent Gdańska oraz Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Copernicus.