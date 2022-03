Szpital tymczasowy w Amber Expo kończy swoją działalność wraz z końcem marca

Szpital tymczasowy w Amber Expo nie przyjmuje pacjentów od 15 marca, a wraz z końcem miesiąca zaprzestaje działalności w ogóle. Ministerstwo Zdrowia od 1 kwietnia nie będzie już finansować oddziałów covidowych i szpitali tymczasowych.

Jak zauważa Departament Zdrowia Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku spadek zajętych łóżek w województwie pomorskim jest widoczny, a Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych dysponuje 234 miejscami i jest to wystarczający bufor bezpieczeństwa.

- Od 1 kwietnia nie będą finansowane oddziały covidowe i szpitale tymczasowe, ale każdy szpital ze swojego budżetu ma do dyspozycji 2 proc. na zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne - mówi Jerzy Karpiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - To są na pewno mniejsze stawki, ale powinny wystarczyć. A specjaliści twierdzą, że w najbliższych tygodniach czeka nas znaczący spadek liczby zakażeń w Polsce. Jeśli chodzi o napływających uchodźców, to są to głównie osoby młode, które często zakażenie przechodzą bezobjawowo. O tym, czy szpital znów trzeba będzie odtwarzać jesienią czy zimą, zdecyduje dalszy przebieg epidemii.