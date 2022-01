Szpital tymczasowy w Gdańsku już prawie gotowy. Placówka będzie mogła przyjąć 300 pacjentów

Budowa szpitala tymczasowego w Gdańsku na finiszu

Prace związane z reaktywacją szpitala tymczasowego w Gdańsku zakończą się 14 stycznia . Placówka, tak jak wiosną ubiegłego roku, ruszy w halach Międzynarodowych Targów Gdańskich . Będzie miała za zadanie odciążyć szpitale, w których utworzono oddziały covidowe, często kosztem pacjentów z innymi schorzeniami. Po próbach i testach zostanie przekazana szpitalowi Copernicus, który będzie świadczył w niej usługi medyczne. Szpital tymczasowy obejmuje wszystkie trzy hale AMBEREXPO. Przygotowano w nim 300 łóżek dla pacjentów covidowych, w tym 20 łóżek do intensywnej terapii.

Co dalej ze szpitalem tymczasowym w Gdańsku?

- To nie będzie tak, że każda hala będzie miała po 100 łóżek. W jednej z hal będzie izba przyjęć, w następnej oddział OIOM – wyjaśnia Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Obiekt, jak informuje nas rzecznik MTG, jest już gotowy – m.in. zakończono montaż wentylacji, ustawione i podłączone zostały kontenery sanitarne, zakończono ustawianie oddziałów szpitalnych. Wykonano wszystkie prace budowlane, w tym zabudowę śluz wejściowych. Dostarczono, ustawiono i podłączono zbiorniki na tlen oraz parownicę. Poza tym zamontowano i podłączono pracownię tomografu komputerowego. Prace prowadzone były we wszystkich trzech halach wystawienniczych, centrum konferencyjnym, hali magazynowej i przestrzeni technicznej. W ostatnich dniach wykonywano montaż ogrzewania z promienników oraz podłączenia instalacji elektrycznej, tlenów medycznych, IT do poszczególnych łóżek i przestrzeni dla personelu. Wykonywano też prace związane z oznakowaniem wnętrza placówki i terenów zewnętrznych. Jednocześnie dostarczane, ustawiane i konfigurowane było wyposażenie medyczne (m.in. łóżka, kardiomonitory oraz tzw. manipulatory systemu przyzywowego). Szpital powinien zacząć funkcjonować po tygodniu od zakończenia prac. Spółka Copernicus, od dnia przekazania obiektu przez MTG, potrzebuje około siedmiu dni m.in. na szkolenia. Cały czas poszukiwani są też pracownicy.