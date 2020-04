Szpitale zbroją się na czas pandemii koronawirusa. Nowy tomograf trafił do Szpitala Zakaźnego w Gdańsku

Posiadanie tomografu pozwala szpitalowi na pełną, kompleksową diagnostykę obrazową pacjenta. Urządzenie diagnozuje struktury całego układu oddechowego, w tym płuc, pozwala zauważyć zachodzące tam zmiany charakterystyczne dla koronawirusa – wyjaśnia Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego . – Warto podkreślić, że działanie tomografu w gdańskim szpitalu wspierać będzie pracownia diagnostyki obrazowej w innym naszym szpitalu – w Wejherowie. To tam trafiać będą zdjęcia z TK i, po opisaniu przez specjalistów, błyskawicznie przesyłane będą z powrotem do szpitala zakaźnego.

Obok gdańskiego 7. Szpitala Marynarki Wojennej, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku stanowi główne miejsce walki z epidemią koronawirusa. To tutaj są weryfikowani i leczeni pacjenci z COVID-19. Teraz placówka zyskała nowy tomograf komputerowy, który istotnie poprawi możliwości diagnostyczne.

Porty wspierają szpitale

Tymczasem do wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy dotarł analizator do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2. To jedna z czterech aparatur zakupionych wspólnie przez Port Gdynia i Gdańsk, które zasilą pomorskie placówki medyczne.