Sztuczna inteligencja szefem kuchni? Skomponowała nowe dania, które znajdziesz w menu gdańskiej restauracji!

Sztuczna inteligencja jako szef kuchni?

To całkiem możliwe! Postanowili to sprawdzić właściciele jednej z gdańskich restauracji - Masna Micha. W tym celu poprosili chata o przygotowanie przepisów na bowla (w wersji z mięsem i vegańskiej) oraz wrapa. Dodatkowe kryterium, które miało być przez niego uwzględnione to cena dania, która nie powinna przekraczać 25 zł, zaś koszty wszystkich składników nie powinny przekraczać 30% tej wartości.

