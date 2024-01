Sztuczna inteligencja w gdańskim autobusie. Smart Community i potrzeba "piaskownic". Jaka czeka nas przyszłość?

- Musimy zrozumieć, z czym mamy do czynienia. A mamy do czynienia z czymś, co ma być następną formą jakiegoś niezależnego systemu podejmującego decyzje, który może mieć wpływ na człowieka – jego zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Musimy go na dzień dobry „ograniczyć” prawnie do takich rozwiązań, które są przebadane i nadają się do implementacji bez uszczerbku dla życia i zdrowia człowieka. To oczywiście rodzi pytania o kwestie moralne, etyczne, biznesowe itd. Mamy dużo takich pytań i wątpliwości, ale dopóki sobie nie zdefiniujemy, z czym mamy do czynienia, to będzie nam ciężko zaufać automatom podejmującym decyzje za nas - mówi Michał Dybowski. - Tak samo jak nie poradziliśmy sobie z mediami społecznościowymi, tak samo na razie nie radzimy sobie z obecnym postępem "sztucznej inteligencji". Dlatego też odpowiednia legislacja, nad której rekomendacjami w GRAI pracujemy, jak również piaskownice regulacyjne dla AI mogą nam w tym pomóc. Powszechne modele językowe i cała technologia może nas wesprzeć, by zrozumieć te problemy, z którymi sobie do tej pory nie poradziliśmy. I to jest absolutny plus. Należy tego używać i z tego korzystać lecz w sposób odpowiedzialny i etyczny - podkreśla.