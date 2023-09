Szukasz pomysłu na jesienną wycieczkę? Sprawdź Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Czym jest Europejski Szlak Zamków i Pałaców?

Łączą nas zamki i pałace

Dolnośląskie zamki i pałace na szlaku

Dolny Śląsk to region pełen historii, tajemnic i piękna. To miejsce, gdzie miały miejsce liczne bitwy i najazdy, co świadczą pozostałości zamków, fortec i warowni. Te budowle to świadkowie burzliwej przeszłości regionu.