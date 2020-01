Szybka Ścieżka jeszcze bardziej przyjazna dla innowatorów. Jak skutecznie starać się o dofinansowanie w tym konkursie?

29 stycznia odbędzie się spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Na prezentację i warsztaty w gdańskim Inkubatorze Starter Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują uruchomienie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i potrzebują wsparcia. Pula środków w ogłoszonym właśnie konkursie Szybkiej Ścieżki to 1,2 mld zł.

Szybka Ścieżka jeszcze prostsza

Z myślą o wnioskodawcach Szybka Ścieżka przeszła w tym roku duże zmiany, które dotyczą m.in. kryteriów konkursowych. Jest ich teraz mniej niż w poprzednich edycjach konkursu. Wszystkie one służą temu, by aplikowanie było jeszcze bardziej proste i przystępne.

Konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II oraz III-IV adresowane są do różnych podmiotów. W dwóch pierwszych, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Oznacza to, że firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdej z rund: w dwóch pierwszych jako konsorcjanci dużych przedsiębiorstw, a w dwóch ostatnich w konsorcjum z inną małą firmą, z jednostką naukową lub samodzielnie. Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund naboru wniosków: w pierwszej na wnioskodawców czeka 300 mln zł, w drugiej 100 mln zł, w trzeciej 500 mln zł, a w czwartej 300 mln zł.

Pomorskie stawia na innowacje

Ranking Innowacyjności Regionów (Regional Innovation Scoreboard) opublikowany przez Komisję Europejską klasyfikuje województwo pomorskie w grupie unijnych umiarkowanych innowatorów[1]. Zamyka ono pierwszą czwórkę najbardziej innowacyjnych województw w Polsce. Jeden z atutów regionu to nowoczesny sektor usług. Pomorskie jest również silnym ośrodkiem działalności badawczo-rozwojowej, co znajduje odzwierciedlenie w dużych wydatkach na B+R i znaczącej liczbie kadry naukowej zaangażowanej w innowacyjne projekty. Według danych GUS, w 2018 roku blisko połowę nakładów wewnętrznych na B+R przeznaczono w regionie na nauki przyrodnicze, co stanowi ewenement w skali kraju. Urząd informuje również, że pomorskie, obok województwa podkarpackiego, odnotowało największy udział finansowania działalności badawczej i rozwojowej ze środków sektora przedsiębiorstw (68,7 proc.)[2]. Dzięki dofinansowaniu z Szybkiej Ścieżki współpraca biznesu ze środowiskami naukowymi może przyczynić się do dalszego rozwoju nowoczesnych branż na północy Polski.

POIR – bogata oferta konkursów w 2020 roku

Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Jego budżet poznamy za pewien czas. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to co najmniej 2 mld zł. Tradycyjnie, jak co roku, wnioski będzie można składać także w konkursie Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Wnioski będą przyjmowane od 14 lutego do 30 września, w ramach 7 rund. Warto przypomnieć, że obecnie trwa nabór w tematycznej Szybkiej Ścieżce – Urządzenia grzewcze (wnioski można zgłaszać do 31 marca).

NCBR kontynuuje także konkursy wspólnych przedsięwzięć (Wspólne przedsięwzięcie z województwem śląskim w obszarze tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza; Wspólne przedsięwzięcie z województwem lubelskim w obszarze technologii fotonicznych; Wspólne przedsięwzięcie INGA z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM w zakresie innowacji z sektora gazownictwa). Inne propozycje to konkursy GameINN (branża gier wideo) oraz Projekty aplikacyjne (konkursy skierowane do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe).

Harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR znajduje się na stronie NCBR oraz na stronie POIR.

Satelitarny kontroler splątania kwantowego od pomorskich innowatorów

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma Syderal Polska Sp. z o.o. z Gdańska, która we współpracy ze środowiskami akademickimi opracowuje elektroniczny kontroler satelitarnego generatora splątania kwantowego. Syderal specjalizuje się w kontrolerach mechanizmów oraz instrumentów dla misji kosmicznych. Technologie kwantowe, szczególnie te dotyczące generacji klucza kwantowego na satelitach, również wymagają starannej kontroli ich działania. Jednocześnie jest to bardzo przyszłościowa technologia, która w niedalekiej przyszłości pozwoli na tworzenie kluczy zabezpieczających komunikację w miejscach, gdzie jest to najbardziej niezbędne, czyli np. w obszarach dotyczących bezpieczeństwa państwa czy bankowości. Rozwiązanie proponowane przez pomorską firmę jest innowacją przynajmniej na skalę europejską.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy chcą realizować prace badawczo-rozwojowe, zapraszamy 29 stycznia do Gdańska. Podczas warsztatów będzie można poznać warunki i zasady konkursów prowadzonych przez NCBR oraz zadać pytania ekspertom. Opowiemy, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać. Harmonogram spotkania w Gdańsku dostępny jest na stronie www.ncbrdlafirm.pl. Udział w nim jest bezpłatny.

· Więcej informacji o nowościach w konkursie Szybka Ścieżkadostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

· Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

· Pytania dotyczące konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju możesz zgłaszać również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Nie wiesz, jak zacząć? Zrób STEP

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), funkcjonującego dzięki współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go sprawdzić pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych. Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

Oba instrumenty są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).

