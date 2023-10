Szybkie ciasto ze śliwkami. Pyszne, jesienne, ekspresowe. Gotowe w 20 minut ciasto ze śliwkami

Idealne ciasto na jesień

Ekspresowe ciasto ze śliwkami - przepis

Najpierw przygotuj śliwki. Umyte owoce przekrój na pół, wypestkuj i połącz z cukrem i cynamonem.

Jajka ubij z cukrami i szczyptą soli. Cienką strużką wlewaj olej i zmiksuj. Dodaj mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i zmiksuj.

Ciasto przełóż ciasto do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, na wierzchu ułóż śliwki skórką do dołu. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez ok. 40 min. Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem. Gotowe!