Szybkie motory Falubazu Zielona Góra nie były w zasięgu Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Faworyt 1 Ligi Żużlowej pokazał moc

1 Liga Żużlowa: Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Enea Falubaz Zielona Góra 23.04.2023

Piękna, słoneczna niedziela w Gdańsku zachęcała do odwiedzenia stadionu przy ul. Zawodników. Tym bardziej, że stawił się tam jeden z faworytów do awansu do PGE Ekstraligi, czyli Falubaz Zielona Góra. I chociaż to było spotkanie 3. kolejki 1 Ligi Żużlowej, to kibice Wybrzeża chcieli zobaczyć swoich zawodników na tle tak mocnego rywala. Nikt nie miał wątpliwości, że to będzie trudna przeprawa.

I przyjezdni pokazywali to na torze stadionu im. Zbigniewa Podleckiego. Już w trzecim wyścigu błysnął Krzysztof Buczkowski, który zaczął pościg z trzeciego miejsca. Gonił Daniela Kaczmarka i dopadł go, a później tuż przed metą wyprzedził Michaela Jepsena Jensena. Zamiast 5:1 zrobiło się więc 3:3, a w całym spotkaniu 9:12.

Chwilę później nacisków Rohana Tungate'a nie wytrzymał także Nicolai Klindt, który przegrał na dystansie pierwszą pozycję w biegu numer cztery. Po stronie Wybrzeża takich spektakularnych mijanek brakowało. Jepsen Jensen nieco zrehabilitował się w szóstej gonitwie, kiedy to z miejsca trzeciego przeskoczył po ambitnej walce na drugie, kosztem Michała Curzytka.