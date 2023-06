Szybsza diagnoza i badanie nowotworów. UCK będzie miało jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Polsce Andrzej Kowalski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku otrzymało dofinansowanie na zakup najnowszego sprzętu PET, czyli aparatu do wykrywania zmian nowotworowych i kontrolowania zmian leczenia onkologicznego. Będzie to najnowocześniejsze narzędzie tego typu w Polsce i posłuży do leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi oraz do szkolenia nowych specjalistów w gdańskiej placówce.