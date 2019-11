Szykują się zmiany w obrocie alkoholem? Małpki na celowniku. Jakie obostrzenia wprowadzi ministerstwo?

- Małpki dają poczucie opanowania sytuacji. W końcu mamy do czynienia z mniejszą objętością, co sprawia wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą. Nic bardziej mylnego. Codzienne picie alkoholu i to bez względu na ilość, stanowi problem i powinno być leczone. Pozytywnie odbieram wszelkie obostrzenia - dodał Jerzy Karpiński.

W odpowiedzi na nasze zapytanie ministerstwo poinformowało, iż trwają intensywne prace koncepcyjne nad propozycjami zmian w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Nie wiemy, nad jakimi konkretnie projektami pracuje resort, jednak pewne jest to, że w przyszłym roku wzrośnie akcyza na alkohol, co również wpłynie na ceny w sklepach. Pojawiają się też głosy, że kolejne obostrzenia bardziej wiążą się z poszukiwaniem oszczędności. Potrzebne jest tymczasem nowe spojrzenie na politykę społeczną.

- Nie mam pewności, czy stosowanie zakazów da pozytywne rezultaty w temacie uzależnień. Jeżeli ktoś chce ukryć alkohol, to niezależnie czy jest to 200 ml czy 0,5 l, to i tak to zrobi. Uważam, że powinno się zdecydowanie większy nacisk położyć na politykę społeczną kształtującą postawę i uczącą, jak wytrzymywać frustrację. Istotna jest oczywiście również edukacja w tym temacie - tłumaczy Elżbieta Kobarynka, kierownik Poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Gdańsku.