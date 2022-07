Szykuje się intensywna niedziela i kolizja meczów Lechii Gdańsk i Zdunek Wybrzeża. Co wybiorą kibice?

Spotkanie Lechii z Koroną zaplanowano na godz. 17.30. Oficjalnie nie ustalono jeszcze godziny rozpoczęcia spotkania Wybrzeża z Polonią Bydgoszcz, natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że będzie to niedziela, godz. 14.

Co prawda były próby rozegrania tego meczu już w najbliższy weekend, jednak Wybrzeże nie mogło się na to zgodzić, bo Jakub Jamróg potrzebuje jeszcze trochę czasu na dojście do pełni dyspozycji. Sondowano również termin poniedziałkowy, ale wówczas odbywają się mecze ligi angielskiej i to nie byłoby możliwe.

Teoretycznie da się zorganizować czas tak, by być fizycznie na obu tych wydarzeniach, ale nie trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy na żużlu przytrafia się jakiś poważniejszy wypadek, zawody się przeciągają i kibic ma problem, by później przetransportować się ze Śródmieścia na Letnicę. A przecież nie brakuje ludzi, którzy uczęszczają zarówno na żużel, jak i na piłkę nożną.