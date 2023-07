Szymon Grabowski, trener Lechii Gdańsk: Jestem cierpliwy i czekam na wzmocnienia. Nasza szatnia ma być jak w drużynie seniorskiej

Nowy prezes, Paolo Urfer, powiedział że celem jest awans do PKO Ekstraklasy. To jest realny cel z czysto sportowego punktu widzenia?

Jeśli spełni się to, co mówi właściciel, to będzie realny. Tak do tego podchodzę i będę starał się go zrealizować.

To odpowiedź kurtuazyjna, żeby mówić jednym głosem z prezesem czy na czymś opiera Pan swój optymizm?

Ta odpowiedź byłaby kurtuazyjna gdybym nie spotkał się z prezesem tylko miał dostęp do doniesień medialnych. Jestem po kilku rozmowach i od samego początku potwierdza się to, co prezes nakreślił w rozmowie ze mną. Optymizm jest i mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz większy. Bo to by oznaczało, że nasza szatnia przypominałaby szatnię drużyny seniorskiej. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach zobaczymy zawodników przychodzących do klubu, aby wspólnie osiągnąć sukces. Nasze rozmowy dotyczyły zawodników, przyszłości, wizji klubu. Właściciel zdaje sobie sprawę, w którym miejscu jesteśmy, jak wygląda drużyna i co trzeba w niej zmienić.