Szymon Grabowski, trener Lechii Gdańsk: Mamy bardzo duży potencjał jeśli chodzi o indywidualności. Zawodnicy muszą to przenieść na ligę

Lechia Gdańsk walczy o awans do PKO Ekstraklasy, a jesień pokazała gdzie mogą być problemy w składzie. Skąd zatem taka pasywność na rynku transferowym, podczas gdy najwięksi rywale się wzmacniali?

To nie do końca pytanie do mnie. Ja podchodzę do tego z bardzo dużym spokojem. Kiedy został mi przedstawiony pomysł na drużynę w okresie zimowym, to było powiedziane, że będziemy bazować na tych zawodnikach, którzy są w kadrze zespołu. Zadaniem naszym, sztabu szkoleniowego, jest sprawienie, żeby byli lepsi indywidualnie, co wpłynie na jakość zespołu. Nie zawracaliśmy sobie głowy spekulacjami i na tej pracy skupił się cały sztab.

Podstawowy skład wygląda dobrze, ale jesienią pojawiały się problemy ze zmiennikami. Nie martwi to Pana?

Na tę chwilę, nie. Wiem jak wyglądamy, jaką pracę wykonaliśmy w ostatnich pięciu tygodniach. Budujące jest to, jak prezentują się zawodnicy, którzy do tej pory wchodzili z ławki. To napawa mnie dużym optymizmem. Nasza rola jest taka, żeby podobnie wyglądało to w lidze i żeby każdy z zawodników dawał więcej zespołowi. Możemy się zastanawiać co by było, gdyby kadra była szersza, ale nie jest i pracujemy z tymi zawodnikami, których mamy.