Szymon Grabowski, trener Lechii Gdańsk: Rywalizacja nabiera właściwego obrotu. Mam nadzieję, że zawodnicy z ławki będą wartością dodaną

- Bardzo się cieszyliśmy, jak dowiedzieliśmy się, że zagramy z Szachtarem. Dla przeciwnika to był ostatni sprawdzian przed rywalizacją z Olympique Marsylia, a my też graliśmy ostatni sparing przed ligowym spotkaniem z Wisłą. Było to fajne widowisko i ważne dla nas. Jesteśmy zadowoleni z tego meczu - powiedział nam Szymon Grabowski, trener Lechii.

- Cieszę się podwójnie. Zawodnikom jasno powiedziałem, że w każdym meczu muszą walczyć o liczby indywidualne, które są dla nich bardzo ważne. To przełoży się, że na sukces zespołowy. Fajnie, że „Sezon” się otworzył, cieszę się też z postawy „Zjawki” i wygląda to dobrze - przyznał szkoleniowiec zespołu z Gdańska.

- Nie może to dziwić. Taki jest pomysł na budowanie drużyny i to nie jest niespodzianką - przekonuje trener Biało-Zielonych. - Teraz zawodnik musi szybko się zaaklimatyzować, a on sam chce jak najszybciej poznać się z zespołem. Pierwsza okazja była już przy okazji meczu z Szachtarem. Mogliśmy go bez problemu wprowadzić do gry na 20 minut, bo był cały czas w treningu. Cieszę się, że do nas dołączył, a rywalizacja nabiera prawidłowego obrotu. W meczach będą grać najlepsi i mam nadzieję, że każdy kolejny wchodzący zawodnik z ławki będzie dla nas wartością dodaną. Momentami jesienią w lidze nam tego brakowało.