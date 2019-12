Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta Polski: "Chodźcie ze mną"

- oznajmił Szymon Hołownia.

Zgromadzona publiczność przyjęła tę informację aplauzem. Kandydat poinformował, że w decyzji wspiera go małżonka oraz rodzice. Jako motywację wskazał rozczarowanie obecnym prowadzeniem polityki w Polsce oraz poczucie obowiązku zadbania o przyszłość kraju.

Gdańsk jest miastem, w którym dobrze zaczynać nową rzeczywistość. A nawet trzeba, bo pamiętam co wydarzyło się tutaj rok temu. Gdy w Polakach coś pękło, bo Polak na scenie zabił Polaka. W szoku nie można jednak pozostać na zawsze – mówił Szymon Hołownia. - W Polsce wciąż nie skończyły się lata 90., z niekończącymi się konfliktami o wszystko. Wiek XXI to nie czas posługiwania się siekierą, ale skalpelem. XXI to wiek nowych pytań, nowych wyzwań. Partie mówią o wszystkim, tylko nie o tym co najważniejsze: jaki świat zostawią następnym pokoleniom. Dobra polityka to nie demonstrowanie siły, ale dbanie o obywateli. Moją perspektywą jest człowiek a nie ideologia.