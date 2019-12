Szymon Hołownia w Gdańsku. Czy ogłosi start w wyborach?

Polska Press

W najbliższą niedzielę dziennikarz Szymon Hołownia zaprasza do Teatru Szekspirowskiego na spotkanie pod hasłem "Dlaczego i po co?". Według nieoficjalnych informacji krążących w Internecie ogłosi wtedy swój start w zbliżających się wyborach prezydenckich. Tych, którzy do stolicy Pomorza nie dotrą, zachęca do oglądania relacji live.