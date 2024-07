T. Love wystąpi w Gdańsku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Koncert T. Love

Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i z tej okazji zostanie zorganizowany specjalny koncert zespołu T. Love na placu Władysława Bartoszewskiego pod Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku już 1 sierpnia o godzinie 20:00. Bilety 50-30 zł. Zapowiada się wspaniały koncert, w tonie patriotyzmu i nostalgii czasów przed i po wojennej Polski. Wybór zespołu muzycznego na tak wyniosłe wydarzenie jakim jest wybuch Powstania Warszawskiego nie był przypadkowy. Muniek Staszczyk – wokalista zespołu, został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a repertuar, który został przygotowany na to wydarzenie, będzie nawiązywać do czasów Powstania Warszawskiego i walczącej o wolność Polski. Nie zabraknie takich utworów jak: „Autobusy i tramwaje”, „Potrzebuję wczoraj”, „I Love You” czy „Warszawa”.

T. Love – historia zespołu

T. Love to zespół muzyczny założony w 1982 roku w Częstochowie. Pierwszy publiczny koncert zagrali 30 kwietnia 1982 w lokalnym domu kultury Stradom. W skład zespołu wchodzą: Zygmunt (Muniek) Staszczyk na wokalu i gitarze basowej, Dariusz Zając na klawiszach, Jacek Wudecki na perkusji i Janusz Knorowski na gitarze elektrycznej. Początkowo grali punk rocka, jednak z biegiem lat miksowali różne style w poszukiwaniu własnego brzmienia. Korzystali z takich stylów muzycznych jak: reggae, rock’n’rolla, glam rock, czy pop rock. Wiele albumów grupy T. Love zdobyło statusy złotych płyt, a album z 2012 roku: „The Very Best T. Love”, uzyskał status platynowej płyty. Zespół T. Love zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale może poszczycić się koncertowaniem na scenach muzycznych Europy i w Stanach Zjednoczonych.