Ta roślina likwiduje kaca i regeneruje wątrobę! Naukowcy potwierdzili skuteczność howenii słodkiej i zawartej w niej dihydromirycetyny

Działanie dihydromirycetyny przeciwko skutkom spożywania alkoholu

Według danych WHO spożywanie alkoholu przyczynia się do śmierci 3 milionów osób rocznie, co odpowiada ponad 5 procent globalnej liczby zgonów. Nadmierna konsumpcja tego najpopularniejszego środka o działaniu odurzającym jest powodem rozwoju alkoholowej choroby wątroby. Obejmuje ona stłuszczenie i zapalenie tego narządu, jak również postępujące włóknienie, marskość i raka wątrobowokomórkowego.

Środkiem zaradczym może być antyoksydant zawarty w howenii słodkiej, którego działanie przeciwko skutkom spożywania alkoholu było już badane w krajach azjatyckich, teraz natomiast przyjrzeli się mu naukowcy amerykańscy.

Eksperci ze Szkoły Farmacji Uniwersytetu Południowej Kalifornii postanowili poznać dokładny sposób działania w organizmie jej głównego związku aktywnego o nazwie dihydromirycetyna (DHM). Dzięki temu odkryli, że wywołuje on szereg procesów metabolicznych o działaniu znacznie szerszym niż tylko łagodzenie bólu głowy. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się na łamach pisma „Alcoholism: Clinical and Experimental Research”.