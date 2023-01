Taco Hemingway, Young Leosia, Otsochodzi, OKI, Dwa Sławy, Gruby Mielzky w "Malibu Barbie". Piosenka wywołała emocje u internautów! WIDEO

Kim jest Taco Hemingway?

Taco Hemingway jest jednym z popularniejszych raperów młodego pokolenia. Od lat utrzymuje się na fali popularności, a koncerty i festiwale, w których bierze udział, przyciągają tłumy. Nie inaczej było podczas Open'er Festival 2022 , kiedy pod sceną zgromadziły się tysiące osób. To dla nich wykonał takie hity, jak m.in. "Sześć zer", "Nostalgia", a także "Fiji".

Taco Hemingway - Malibu Barbie. Nowa piosenka rapera podbija sieć

Ostatnie dwie płyty Taco Hemingway wydał w 2020 roku - to wtedy do słuchaczy trafiły "Jarmark" oraz "Europa". Od tego momentu raper wystąpił gościnnie m.in. w piosence nagranej z Matą, "Kurtz" .

Fani Taco doczekali się nowej piosenki. "Malibu Barbie" , bo o niej mowa, podbija sieć. To numer promujący wydawnictwo "club2020". Tytuł utworu sugeruje nawiązanie do najsłynniejszej lalki w historii popkultury, czyli Barbie. Jak podaje portal groove.pl, "jest ona nie tylko symbolem ponadczasowego ideału, ale także sztuczności i nierealnych standardów, o czym także mowa w piosence."

Chociaż kawałek Malibu Barbie miał premierę 19.01.2023, w serwisie YouTube wyświetlono go ponad pół miliona razy. W komentarzach wybuchła dyskusja. Gdy jednym podoba się udział Taco w tym projekcie, inni mają co do niego spore zastrzeżenia.