Tadeusz Cymański nie będzie już posłem. Długoletni parlamentarzysta komentuje: "Szczęście stanęło z boku"

- Uważam, że przegrałem po pięknej walce z nie byle kim, bo z bardzo mocnym politykiem. Sześć razy startowałem w wyborach, kilka razy udawało się wychodzić z matni. Po prostu tym razem może nawet nie tyle zabrakło szczęścia, co szczęście się nie uśmiechnęło, powiedziałbym, że na chwilę stanęło z boku. Bardzo dziękuję za otrzymane poparcie na poziomie ponad 7 tysięcy głosów w okręgu, co jest porównywalnym wynikiem do tego sprzed czterech lat, natomiast kolega zrobił lepszy wynik. W Malborku dostałem ponad 1000 głosów, za co bardzo dziękuję mieszkańcom – mówi 68-letni malborczyk, czyli już w wieku emerytalnym.