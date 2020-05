Tajemnicza czarna hałda w Nowym Porcie. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Radny dzielnicy interweniuje, Port Gdańsk tłumaczy [zdjęcia]

Sprawą zajął się Łukasz Hamadyk, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Nowy Port, który od lat zwraca uwagę na szkodliwe dla środowiska oraz dla mieszkańców jego dzielnicy działanie firm położonych na półwyspie Westerplatte.

To składowisko sąsiaduje z Dworem Fischera, przy którym często chodzą ludzie - mówi Łukasz Hamadyk. - To wygląda jak węgiel lub opał, ale to nie jest to. Tego jest dużo. Ma rozmiar małej piłki. Mieszkańcy obawiają się, że polewanie tej substancji wodą może zaszkodzić wodom gruntowym, które wpływają do potoku Warzywód, który z kolei trafia do Martwej Wisły. Pojawiły się różne teorie, że może to być szkodliwe. Postanowiliśmy to sprawdzić.