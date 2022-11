Tak będzie wyglądał skład Zdunek Wybrzeża Gdańsk na sezon 2023? Coraz mniej niewiadomych. Oficjalna prezentacja w przyszłym tygodniu

Teoretycznie od 1 listopada kluby żużlowe w całej Polsce mogą oficjalnie podpisywać kontrakty z nowymi zawodnikami. Teoretycznie, bo w większości przypadków porozumienia zostały zawarte już parę tygodni wcześniej. Zdarzały się oczywiście sytuacje, gdy zawodnik złamał dane wcześniej słowo i postanowił przyjąć ofertę innego klubu, ale na szczęście tak żenujących zagrań było bardzo mało.

Z tego, co ustaliliśmy, działacze Wybrzeża Gdańsk będą trzymać kibiców w niepewności jeszcze przez kilka ładnych dni. Co prawda wszelkie warunki kontraktów z nowymi zawodnikami są już ustalone, natomiast zarząd postanowił, że oficjalna prezentacja nastąpi dopiero w końcówce okienka, a zatem w przyszłym tygodniu.

Jak ma wyglądać skład Wybrzeża na sezon 2023? Menedżerem pozostanie Eryk Jóźwiak. Liderami zespołu mają być natomiast Michael Jepsen Jensen oraz Nicolai Klindt, a więc dwaj doświadczeni Duńczycy. Najwyraźniej liczba Jensenów w gdańskiej drużynie musi się zgadzać. Ale czy Jepsen Jensen nawiąże do kapitalnej jazdy Rasmusa Jensena w poprzednim sezonie? To się okaże. W kończącym się roku osiągnął średnią 1,927 punktu na wyścig. Dało mu to 15. miejsce w klasyfikacji eWinner 1. ligi, a na 22. pozycji uplasował się Klindt ze średnią 1,810. Na kolana te liczby nie rzucają, natomiast już informowaliśmy, że Wybrzeże stawia na kolektyw i chce rozłożyć ciężar zdobywania punktów na wszystkich zawodników, a nie liczyć wyłącznie na liderów.