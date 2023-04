Tak kibice Lechii Gdańsk wspierali drużynę w meczu z Jagiellonią w Białymstoku. Biało-zieloni znów zawiedli fanów

"Bójcie się chamy, do I ligi wracamy" - skandowali po meczu kibice Lechii, którzy byli głęboko zawiedzeni postawą zespołu. Można w lidze przegrać mecz, można być słabszym od rywala, ale biało-zieloni niemal przeszli obok jednego z najważniejszych meczów w tym roku. Zabrakło pomysłu na grę, jakości, charakteru, zostawienia serca na boisku. Niestety, po drużynie Lechii kompletnie nie było widać, że to jest walka o życie, o najbliższą przyszłość.

Kibice zawsze wierzą do końca i pokazali to w Białymstoku wspierając zespół przez całe spotkanie. Oczywiście była też mobilizacja w mocniejszych słowach, ale to wynikało z rozczarowania grą biało-zielonych. Był jednak doping, było nawiązanie do tradycji śmigusa dyngusa. I był ogromny zawód po końcowym gwizdku sędziego, bo Lechia w Białymstoku zrobiła ogromny krok w kierunku degradacji do Fortuny I ligi.