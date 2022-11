Tak kluby sportowe przygotowały się na black friday. Przecenowe promocje w Lechii Gdańsk, Arce Gdynia i innych

Jakie promocje z okazji black friday w klubach sportowych

Lechia Gdańsk oferuje podczas black friday karnet na rundę wiosenną ze specjalnym kalendarzem na nowy – 2023 rok. Karnet obejmuje dziewięć spotkań ligowych Lechii Gdańsk. Klub zachęca do nabycia karnetu "wiosna", ponieważ w przeliczeniu 2,5 meczu wychodzi za darmo. Kibic oszczędza w ten sposób nie tylko pieniądze, ale i swój czas, ponieważ nie musi czekać w kolejce do kas tradycyjnych. Ci, którzy zakupią karnet w piątek, 25 listopada 2022 roku (do godz. 23.59) otrzymają kalendarz, który z kolei będzie można odebrać od wtorku, 29 listopada w fanstore Lechii na stadionie.