Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Piosenkarka nieczęsto pokazuje swój dom. Jak jest wyposażony? Zdziwicie się wystrojem!

Kim jest Agnieszka Chylińska?

Agnieszka Chylińska urodziła się w Gdańsku i jest piosenkarką z wieloletnim doświadczeniem na scenie. Pierwsze kroki na scenie stawiała w zespole O.N.A., którego była wokalistką w latach 1994-2003. Potem działała w grupie Chylińska.

Gwiazda od 2009 roku skupia się na karierze solowej. Wydała cztery albumy studyjne. Ostatni z nich - "Never Ending Sorry" miał premierę w 2022 r. i zdobył status platynowej płyty (czyli kupiono go przynajmniej 30 tysięcy razy).

Na potrzeby teledysku do "Jest nas więcej" Agnieszka przeszła bardzo odważną metamorfozę, którą pochwaliła się na Instagramie. Fani gwiazdy w takim wydaniu nie mogli jej poznać. Agnieszka Chylińska z wąsami! Tego jeszcze nie było!

Musisz zobaczyć ten teledysk: