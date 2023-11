Tak oceniliśmy piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Polonią Warszawa. Bohdan Sarnawski i Tomas Bobcek dali zwycięstwo, na plus też Rifet Kapić

Piłkarze Lechii w Warszawie lepiej zagrali w pierwszej połowie spotkania. Po przerwie też były okazje bramkowe, ale głównie Biało-Zieloni bronili jednobramkowej przewagi, co mogło się źle skończyć.

Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Rzeszów 2:1 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi, który został rozegrany na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Kibice wierzyli w sukces do końca, a gdańszczanie…

- Zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty wywalczone na trudnym terenie. Pierwsze 25 minut było bardzo dobre w naszym wykonaniu i tak było do momentu poważniejszego urazu Dawida Bugaja. Strzeliliśmy bramkę i mieliśmy kolejne sytuacje. Taka okazja, jak Camilo Meny, musi skończyć się golem, podobnie jak sytuacja kiedy doszło do nieporozumienia Maksyma Chłania z Tomasem Bobcekiem. Musimy grać skuteczniej. Na początku drugiej połowy mamy znów dwie bardzo dobre sytuacje, z których powinien paść gol. W końcówce spotkania był ewidentny rzut karny dla Polonii. Na szczęście Bohdan obronił i to dla niego też jest bardzo ważne, bo ostatnio był krytykowany - ocenił mecz Szymon Grabowski, trener Lechii.