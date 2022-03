Tak powstawały bloki i falowce na Przymorzu w Gdańsku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Obszar gdzie zlokalizowano przyszłe osiedla to było tzw. „szczere pole" z wysoką trawą, starymi rozłożystymi lipami przy polnej drodze i gdzieniegdzie pasącymi się krowami. Były jeszcze kopce z kartoflami, później wytyczono tu ul. Obrońców Wybrzeża. Z punktu widzenia przyszłych budowniczych było to kompletne odludzie, bez żadnego uzbrojenia, w sąsiedztwie lotniska. Tereny te nowopowstała Spółdzielnia uzyskała od Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych - w sumie około 180 ha. Spółdzielnia Przymorze powstała w roku 1959. Budynki wybudowano już rok później. Pierwsi lokatorzy pojawili się w roku 1960. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 1959 r. Podjęło je Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. 10 kwietnia 1959 r. wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek. Budowę tego budynku ukończono w kwietniu 1960 r. Był to budynek przy ul. Śląskiej 68. W przeddzień 1 maja 1960 r. oddano klucze pierwszym 16 lokatorom.