Tak urządzisz mieszkanie za darmo. Te meble oddają gdańszczanie na OLX Danuta Strzelecka

Czy da się umeblować mieszkanie za darmo? Jak się okazuje, to możliwe! Na stronie OLX.pl mieszkańcy Gdańska wystawiają ogłoszenia dotyczące mebli, które chcą oddać. Przy tego typu ogłoszeniach zazwyczaj preferowany jest odbiór osobisty. Do oddania są sofy, meble kuchenne, łóżka... Zobaczcie sami, co gdańszczanie wystawiają na OLX.pl i nie chcą za to pieniędzy!